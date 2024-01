Mean Girls: Neuauflage des Kultfilms bald im Kino

Paramount Pictures hat den finalen Trailer zu „Mean Girls – Der Girls Club“ veröffentlicht. Eine neue Version des kultigen Originalfilms aus dem Jahr 2004.

Paramount lädt euch ab dem 12. Januar 2024 zu der Racheparty des Jahres ein und entführt euch in eine alte Geschichte, die nun auf die heutige Jugend zugeschnitten ist. Alles dreht sich um die Schülerin Cady Heron, die sich in der der sozialen Hierarchie der High School zurechtfinden muss.

„Aus dem komödiantischen Kopf von Tina Fey kommt eine neue Wendung des modernen Klassikers Mean Girls. Die neue Schülerin Cady Heron wird von der elitären Gruppe beliebter Mädchen namens ‚The Plastics‘, die von der hinterhältigen Bienenkönigin Regina George und ihren Untergebenen Gretchen und Karen regiert wird, an der Spitze der sozialen Nahrungskette willkommen geheissen. Als Cady jedoch den grossen Fehler begeht, sich in Reginas Ex-Freund Aaron Samuels zu verlieben, gerät sie selbst in Reginas Fadenkreuz. Während Cady mithilfe ihrer verstossenen Freunde Janis und Damian versucht, die Gruppe zur Strecke zu bringen, muss sie lernen, sich selbst treu zu bleiben, während sie sich im halsabschneiderischsten Dschungel von allen bewegt: der Highschool“, so die Beschreibung.