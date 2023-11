The Last of Us: Dreharbeiten zur 2. Staffel verzögern sich

Nach dem erfolgreichen Start von HBOs „The Last of Us“ warten Fans gespannt auf die Fortsetzung. Leider soll sich diese nun verzögern.

Ursprünglich für den 7. Januar 2024 geplant, beginnen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „The Last of Us“ nun wohl am 20. Februar 2024. Die Informationen hierzu stammen angeblich von der „Directors Guild of Canada“, wie von MaxBliz berichtet.

Geplant ist, dass die Dreharbeiten bis zum 9. September 2024 dauern, was darauf hindeutet, dass die neuen Episoden voraussichtlich nicht vor 2025 veröffentlicht werden.

Gründe für diese Verzögerung sind sowohl mehrere Streiks als auch die gleichzeitige Arbeit des Schauspielers Pedro Pascal an mehreren Projekten, was zu einem vollen Terminplan führt.