Kino-Gewinnspiel: Godzilla Minus One

Japan in der Nachkriegszeit. Aus NULL wird MINUS. Überlebe und leiste Widerstand! Godzilla taucht unerwartet in einem Japan auf, das bereits in Schutt und Asche liegt. Gibt es für die namenlosen Hinterbliebenen einen Weg, um sich zu wehren und zu überleben?

Der Film läutet das 70. Jubiläum von Godzilla ein. Das Symbol der Verzweiflung kehrt 2023 zurück!

Ein Film von Takashi Yamazaki mit Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada.

Schweizer Kinostart: 1. Dezember 2023

Infoseite zum Film, inkl. Übersicht der Kinos wo der Film läuft.

Aus aktuellem Anlass verlosen wir gemeinsam mit Praesens-Film 3x2 Kinotickets.

