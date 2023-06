Grosses Vatertags-Gewinnspiel!

Gemeinsam mit PlayStation verlosen wir zum Vatertag ein tolles "Vater & Sohn"-Goodie-Paket... ähm sorry, ein "God of War Ragnarök"-Set mit jeder Menge GoW-Merchandise, dem passenden DualSense-Controller und der Collector's Edition von "God of War Ragnarök".

Und bevor wieder jemand eine "spezielle" Idee hat: Unsere Redaktionskatze ist natürlich nicht im Goode-Set enthalten.

Das Vatertags-God-of-War-Preispaket enthält

Mjölnir Kugelschreiber (inkl. Stand)

Rucksack

Tasse

Decal-Sticker-Sheet

Icewürfel-Form

T-Shirt

Notizbuch

Poster

Lanyard

Schlüsselanhänger

GoW-PS5-DualSense-Controller

Collector's Edition inkl. Spiel für PS4&PS5 (digital)

Hier könnt ihr beim God of War - Gewinnspiel teilnehmen

Ihr habt das Spiel noch nicht? Hier könnt ihr "God of War Ragnarök" portofrei bestellen