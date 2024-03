Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose Update 1.44 für Gran Turismo 7 ist ab sofort verfügbar und bietet drei neue Autos, drei neue Veranstaltungen, zeitlich begrenzte Aufkleber für den Lackierungseditor und mehr.

Neue Fahrzeuge

Audi R8 Coupé V10 plus '16

Die zweite Generation des Audi-Strassensportwagens, die sich den Namen mit einem Le Mans-Sieger teilt.

Lamborghini Urus '18

Die Antwort von Lamborghini auf den weltweiten SUV-Boom.

Toyota GT-One (TS020) '99

Der Toyota Langstreckenrennwagen, der 1999 in Le Mans einen Klassensieg errang.

Weitere Updates

Neben den drei neuen Fahrzeugen bringt das neue Update auch Aktualisierungen der Weltstrecken sowie weitere Inhalte.

Café/Extra-Menüs

Extra-Menü Nr. 37: Jaguar (ab Sammlerstufe 41 und höher)

World Circuits

Die folgenden drei Veranstaltungen wurden hinzugefügt

European Clubman Cup 600 – Blue Moon Bay Speedway – Infield A Reverse

Schwarzwald League – High Speed Ring Reverse

World Touring Car 900 – 24 Heures du Mans race track

Scapes

„Fukushima“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt

Zudem sind für eine begrenzte Zeit 26 Aufkleber, darunter acht Titellogos und 18 Hauptcharakteraufkleber, die an den japanischen TV-Anime "Highspeed Étoile" angelehnt sind, in den voreingestellten Aufklebern des Lackierungseditors bereitgestellt. Der Animationsfilm "Highspeed Étoile", der eine Welt des Motorsports in der nahen Zukunft zeigt, soll ab April 2024 in Japan ausgestrahlt werden.