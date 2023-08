Der Showdown ist das erste Live-Event, das 2023 im Rahmen der Gran Turismo World Series, der offiziellen internationalen Meisterschaft von "Gran Turismo", stattfindet. In Amsterdam messen sich die besten Fahrer des weltweiten Qualifyings der GTWS im Nations Cup und im Manufacturers Cup.

Die gesamte Veranstaltung wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal "Gran Turismo TV" sowie auf dem PlayStation-Twitch-Kanal gestreamt.

Manufacturers Cup

​An beiden Wettbewerbstagen starten die Live-Übertragungen aus Amsterdam um 19 Uhr. Am 11. August startet der Showdown mit dem Manufacturers Cup, bei dem insgesamt 12 Herstellerteams gegeneinander antreten. Darunter befinden sich auch die offiziellen GTWS-Partner Toyota, Genesis und Mazda. Jeder Hersteller wird hier von einem Team bestehend aus drei Fahrern vertreten, die aus den besten Spielern jeder Region des Manufacturers Cup ausgewählt wurden.

Nations Cup

​Um 19 Uhr am 12. August startet schliesslich der Showdown des Nations Cup. Hierbei treten die Fahrer für ihre jeweiligen Heimatländer an. Insgesamt 12 Länder wurden aus den regionalen Punkteranglisten der Online-Serie ausgewählt, die von Mai bis Juni stattfand. In diesem Jahr ist der Nations Cup zum ersten Mal in der Geschichte der GT World Series eine Teamveranstaltung. Die Teams bestehen dabei aus den besten drei Spielern des jeweiligen Landes.

Gran Turismo 7-Geschenkaktionen zur Feier des Showdowns

​Um den Gran Turismo World Series-Showdown auch direkt in "Gran Turismo 7" zu zelebrieren, gibt es zwei besondere Geschenkaktionen zur Veranstaltung. Spieler können die Gewinner der beiden Cups tippen und in der Zuschauergeschenk-Aktion werden sie zudem für das Verfolgen des Showdowns belohnt.

