Der Gran Turismo World Series Showdown wird am 11. und 12. August in Amsterdam stattfinden. Die Meisterschaft, bei der Spieler ihre Fähigkeiten in "Gran Turismo" messen, wurde 2018 ins Leben gerufen und findet nunmehr zum sechsten Mal statt. Nach sieben Runden in einer Online-Serie werden je 36 Teilnehmende im Nations- und Manufacturers Cup gegeneinander beim Showdown in Amsterdam antreten, bevor vom 1. bis 3. Dezember das Weltfinale ausgetragen wird.

Für das Live-Event in Amsterdam können Eintrittskarten verschiedener Kategorien auf der offiziellen "Gran Turismo"-Website erworben werden. Platin-Wochenendtickets können ab sofort gesichert werden. Dieses 3-Tages-Ticket ermöglicht den Eintritt zu allen Rennen der Veranstaltung an beiden Tagen, eine exklusive "Gran Turismo"-Filmvorführung und eine Kazunori Yamauchi Q&A-Session. Gold & allgemeine Eintrittskarten sind ab dem 19. Juni verfügbar.

Die Gran Turismo World Series startete am 13. Mai, mit dem Nations Cup, der bis zum 3. Juni ausgetragen wurde; gefolgt vom Manufacturers Cup, der vom 7. Juni bis 1.Juli stattfindet. Die Teilnahme ist über den Sportmodu* in Gran Turismo 7 möglich.

Spieler können so im Nations Cup das eigene Heimatland, bzw. im Manufacturers Cup einen bevorzugten Hersteller, vertreten.