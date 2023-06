Frische Inhalte für Hi-Fi Rush

Bethesda hat neue Inhalte für "Hi-Fi Rush" in Aussicht gestellt. Einen begleitenden Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

So können wir uns ab 5. Juli über das sogenannte Arcade Challenge Update für "Hi-Fi Rush" freuen. Dieses ergänzt mit BPM Rush! und Power up! Tower Up! zwei neue Spielmodi. Zudem gibt es neue Musik, frische Anpassungsoptionen und Spezialangriffe. Der Sommer dürfte also für Spieler von "Hi-Fi Rush" alles andere als langweilig werden.

Anders als die bisherigen Titel von Tango Gameworks ist "Hi-Fi Rush" ein actiongeladenes Singleplayer Rhythmus-Spiel. Wir schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Im Spiel sorgen namhafte Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer Musik für echtes Rockkonzert-Feeling.

"Hi-Fi Rush" ist seit 25. Januar für Xbox Series X und den PC erhältlich.