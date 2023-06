Im Rahmen des Xbox Games Showcase Extended konnten Sie einen näheren Blick auf die jüngsten Updates von Bethesda werfen!

Hi-Fi RUSH

Arcade Challenge! Update! Offizielle Ankündigung!

Tango Gameworks hat enthüllt, dass "Hi-Fi RUSH" nächsten Monat neuen Content erhält: mit dem "Arcade Challenge!"-Update! Dieses Update bietet ein breites Spektrum an neuen Inhalten, darunter auch zwei neue Spielmodi: BPM Rush! und Power up! Tower Up! Des Weiteren gibt es sowohl neue Musik als auch eine ganze Wundertüte an neuen Anpassungsoptionen für die Spieler sowie Spezialangriffe. Das Arcade Challenge! Update! ist ab dem 5. Juli erhältlich – gratis für alle Spieler, die das Spiel bereits besitzen.

Fallout 76

"Wenn die Sterne günstig stehen"-Trailer

Nehmt Platz am virtuellen Lagerfeuer und lasst euch von Bethesda Game Studios nach Appalachia entführen – und zwar mit dem neuesten Trailer zum kommenden "Fallout 76"-Update "Wenn die Sterne günstig stehen", das am 20. Juni für alle Plattformen erscheint. Meistert die zwei neuen öffentlichen Events „Gesund und sicher“ und „Packesel“, entdecken Sie mit dem Blauem Teufel und dem Ogua zwei neue Kryptiden und erlebt vieles mehr in diesem Update, das für alle Spieler von "Fallout 76" kostenlos verfügbar sein wird.

The Elder Scrolls Online

Warum neue Spieler jetzt Necrom austesten sollten

"The Elder Scrolls Online"-Creative Director Rich Lambert und Art Director CJ Grebb beschäftigen sich mit dem neuesten Kapitel "Necrom" und erörtern die vielen Gründe, warum es für neue und zurückkehrende Spieler gerade jetzt sinnvoll wäre, einen Abstecher nach Tamriel und in das jüngste Kapitel zu machen.