Hi-Fi Rush: Neue Hinweise auf PlayStation- und Switch-Portierungen

Das Gerücht, dass "Hi-Fi Rush" auch für PlayStation und Switch umgesetzt wird, ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung erhalten. Wir fassen die aktuelle Lage mal für euch zusammen.

So wurde in der vergangenen Woche ein relativ unspektakuläres Update zum ersten Geburtstag von "Hi-Fi Rush" veröffentlicht. In diesem haben Dataminer jedoch einzigartige T-Shirt-Designs gefunden, die ihrer Meinung nach ganz klar auf entsprechende Portierungen hinweisen. Solange Tango Gameworks dazu jedoch nichts sagt, ist es immer noch nur ein Gerücht.

Anders als die bisherigen Titel von Tango Gameworks ist "Hi-Fi Rush" ein actiongeladenes Singleplayer Rhythmus-Spiel. Wir schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Im Spiel sorgen namhafte Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer Musik für echtes Rockkonzert-Feeling.

"Hi-Fi Rush" ist seit 25. Januar 2023 für Xbox Series X und den PC erhältlich.