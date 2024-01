Hi-Fi Rush für Nintendo Switch?

Ein vor Kurzem aufgekommenes Gerücht besagt, dass Microsoft plant, 2024 einen Xbox-Titel für Nintendo Switch herauszugeben. Die Bereitschaft dazu hat die Firma in Vergangenheit mit Games wie "Ori and the Blind Forest" und "Ori and the Will of the Wisps" gezeigt. Daraufhin wurde spekuliert, dass Tango Gameworks diesen Schritt für "Hi-Fi Rush" plant, was wiederum durch einen bekannten Leaker bestätigt wurde.

Namentlich geht es um ResetEra-Nutzer 'lolilolalo' welcher den Nintendo Switch Port in Reaktion auf eine Wette von 'Pankratous' bestätigte. Als Leaker hat sich 'lolilolalo' vor allem im "Persona"-Franchise etabliert. So wurden sowohl "Persona 3 Portable", "Persona 4 Golden" und "Persona 5 Reload" korrekt für den Microsoft Game Pass vorweggenommen, als auch das anstehende "Persona 3 Reload" Remake.

Derzeit ist "Hi-Fi Rush" für Xbox Series X/S und PC erhältlich.