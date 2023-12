Homeworld 3: Hinter-den-Kulissen Dokumentation verfügbar

Der Release von "Homeworld 3" ist für den 08. März 2024 angesetzt und das Team will uns bereits langsam darauf einstimmen. So teilt Publisher Gearbox eine ausführliche Dokumentation über das Real-Time-Strategie-Game für den PC, mit jeder Menge Kommentare der an der Entwicklung Beteiligten aus dem Hause Blackbird Interactive. Neben vielen spannenden Informationen, wie dass die Entwickler 20 Jahre warten mussten, bevor sie ihre Vision des Spiels umsetzen konnten, gibt es auch Gameplay zu sehen:

Über Homeworld 3

FLOTTENKOMMANDO ONLINE

"Strategisch, wunderschön aufgearbeitet und komplett einzigartig: Das als Spiel des Jahres ausgezeichnete Sci-Fi-RTS kehrt mit Homeworld 3 zurück. Übernimm die Kontrolle und kämpfe in Flottenschlachten im beeindruckenden, vollständig in 3D wiedergegebenen Weltraum und erlebe die preisgekrönte Story von galaktischen Ausmassen.

KAMPF

Du hast alle strategischen Freiheiten. Mit gigantischen Weltraumruinen, die wie Megalithen ins All ragen, werden die klassischen Homeworld-Kämpfe um neue dreidimensionale Geländer erweitert. Nutze diese zerfallenen Überreste antiker Zivilisationen, um deine Gegner in einen Hinterhalt zu locken, oder lass deine Flotte hier Schutz vor mächtigen Feinden suchen. Weltraum-Festungen voller Geschütztürme fordern deine Streitmacht zu riskanten Manövern in der Schusslinie hinter der gegnerischen Front heraus. Aber nicht alles unterliegt deiner Kontrolle. Gefährliche Weltraumphänomene wie Partikelstürme und Asteroidenfelder verlangen selbst erfahrenen Kommandanten einiges ab.

Greife frontal an, geschickt aus der Flanke oder sogar von oben oder unterhalb deiner Gegner. Die vollständig simulierte Ballistik-Physik in Homeworld 3 lässt dein Sichtfeld und deine Deckung zu kritischen taktischen Elementen werden. Deine Flotte folgt dir dabei von Mission zu Mission. Die Kampfnarben bleiben auf deinen Schiffen. Die Piloten an der Front leiten kritische Informationen an die Kapitäne von Grossbesatzungsschiffen in ständigem Funkverkehr in der Schlacht weiter.

GRAFIK

Der zeitlose Grafikstil von Homeworld hat sich mit den modernen Möglichkeiten der Technik weiterentwickelt und bietet ein unglaubliches Gefühl von Raum, Zerstörung und Staunen. Wendige Angriffsschiffe fliegen in Formation zwischen riesigen Schlachtschiffen vor einer Kulisse aus Sternen und kosmischen Nebeln. Legendäre Schiffe werfen ihren Umriss auf die Ruinen alter Zivilisationen. Explosionen beben und schmettern über die Hüllen im verzweifelten Kampf der Flotten gegeneinander.

STORY

Die mit Spiel-des-Jahres-Auszeichnungen preisgekrönte Geschichte von Homeworld geht weiter. Seit dem Ende von Homeworld 2 hat die Galaxie ein Zeitalter des Wohlstands betreten, dank des Hyperspace Gate Networks. Doch der Zyklus aus Krieg und Frieden beginnt wieder und wieder von Neuem. Nun versagen sogar die Portale und Karan, der nur noch als Mythos und in religiös anmutender Heldenverehrung existiert, ist der Schlüssel zu dem Rätsel, das die Zukunft dieser Galaxie bedroht.

WAR GAMES CO-OP

Kriegsspiele, der brandneue Koop-Modus für drei Spieler erweitert dein Spielerlebnis über die Kampagne hinaus. Diese Verschmelzung von Homeworld’s RTS-Gameplay mit Roguelike-Elementen ermöglicht dir, randomisierte Abfolgen von Flottenkampf-Herausforderungen zu bestreiten. Sichere dir mächtige Artefakte, die deine Schiffe mit mehr Energie, Geschwindigkeit und natürlich Waffen verstärken. Abhängig von deiner Leistung wirst du neue Flotten freischalten, die dir neue strategische Möglichkeiten bieten.

PVP-KÄMPFE

Die ultimative Prüfung für deine taktischen Fähigkeiten liegt im Kampf gegen menschliche Gegner. Schärfe deine Instinkte in Gefechten gegen die KI bevor du dich gegen menschliche Gegner im direkten Duell, im Jeder-gegen-Jeden-Modus oder in Team-Kämpfen stellst.

MODS

Mods erlauben dir, deine eigenen Inhalte für Homeworld 3 zu erstellen und sie mit Spielern in aller Welt zu teilen. Von Karten über Megalithen bis hin zu verstärkten Schiffen, mit dem Unreal Editor kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und falls du nicht selbst Hand anlegen möchtest, dann lade einfach die von der Community erstellten Mods herunter, was dank der mod.io-Integration im Spiel bequem und unkompliziert ist."