Homeworld 3 wieder verschoben

So langsam fühlt es sich wie ein schlechter Running Gag an, aber es stimmt wirklich: Entwickler Blackbird Interactive hat "Homeworld 3" erneut verschoben. Mit dem eigentlich geplanten Release am 8. März wird es also leider nichts mehr.

Neuer Erscheinungstermin für "Homeworld 3" ist demnach der 13. Mai. Als Grund für diese sicherlich nicht gerade populäre Massnahme gibt man an, dass auf der Zielgeraden etwas mehr Zeit benötigt wird, um die richtigen Änderungen vorzunehmen. Schliesslich sollen Käufer des Spiels am Ende auch die erwartete hohe Qualität bekommen. Einziges Mini-Trostpflaster ist, dass wir uns somit noch etwas länger an der kürzlich veröffentlichten Demo austoben können.

In "Homeworld 3" übernehmen wir die Kontrolle und kämpfen in Flottenschlachten im beeindruckenden, komplett in 3D wiedergegebenen Weltraum. Zudem erleben wir eine preisgekrönte Story von wahrhaft galaktischen Ausmassen.

"Homeworld 3" ist exklusiv für den PC in Entwicklung.