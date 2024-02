Homeworld 3: War Games Demo

Gearbox Publishing kündigt an, dass der neue "War Games"-Modus von "Homeworld 3" in einer Demo während des Next Fest-Events verfügbar ist.

Der neue "War Games"-Modus von Homeworld 3 bietet Spielern eine RTS-Erfahrung mit grossem Wiederspielwert, die den Titel über die Kampagne hinaus erweitert. "War Games" verbindet das RTS-Gameplay von Homeworld mit Roguelike-Elementen und kann allein oder im Verbund mit bis zu drei Spielern angegangen werden. Spieler bewegen ihre Flotten durch eine Reihe von drei zufällig ausgewählten Kampfherausforderungen. Kommandanten, die ihre Flotten erfolgreich managen und diese Ziele erreichen, werden mit Artefakten belohnt, mit denen sie ihre Schiffe aufrüsten können. Durch das Sammeln von Erfahrung werden zudem zusätzliche Artefakte und Startflotten freigeschaltet.