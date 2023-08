Homeworld 3: Neuer Roguelike-inspirierter Mehrspielermodus

Die Entwickler von "Homeworld 3" haben den neuen roguelike-inspirierten Mehrspielermodus namens "Kriegsspiele" in dieser Woche auf der gamescom 2023 enthüllt. Kriegsspiele bereichert das Spiel über die Einzelspielerkampagne hinaus mit einem brandneuen strategischen Koop-Modus, der sich durch eine kreative Verwendung von Roguelike-Spielmechaniken auszeichnet. Zudem wurde die nächste Evolutionsstufe der Geschichtenerzählung in der beliebten RTS-Reihe in einem brandneuen Trailer präsentiert, der zu Beginn dieser Woche auf der Opening Night Live 2023 zum ersten Mal gezeigt wurde. Der PC-Launch von "Homeworld" 3 ist für Februar 2024 geplant. Ausserdem ist es auch möglich, die physische Collector’s Edition vorzubestellen.

Blackbird Interactive und Gearbox Publishing haben zudem auch Pläne für das Modding in "Homeworld 3" sowie eine Partnerschaft mit mod.io angekündigt. Ausserdem wurde "Homeworld: Deserts of Kharak" veröffentlicht, ein Vorläufer der klassischen "Homeworld"-Spiele, der im Epic Games Store bis zum 31. August kostenlos erhältlich ist. Für Musik-Fans ist zusätzlich noch in Kooperation mit Laced Records eine offizielle Homeworld-Vinyl geplant.

**Die vollständigen Details aller oben genannten Ankündigungen für die Homeword-Franchise in dieser Woche:***

Neuer Koop-Mehrspielermodus für Homeworld 3: Kriegsspiele

"Homeworld 3" neuer Kriegsspiele-Modus bietet Spielern ein RTS-Erlebnis mit hohem Wiederspielwert, der das Spiel über die Kampagne hinaus erweitert. Der Kriegsspiele-Modus, der Homeworlds RTS-Gameplay mit Roguelike-Mechaniken verbindet, kann sowohl solo als auch im Koop mit bis zu drei Spielern insgesamt angegangen werden.

Spieler werden in dem Modus eine Startflotte auswählen und sie in einer Reihe von drei randomisierten Kampfherausforderungen anführen. Kommandanten, die ihre Flotten erfolgreich befehligen und Aufgabenziele erreichen, werden mit Artefakten belohnt, mit denen sie ihre Schiffe aufwerten können. Spieler werden zudem auch Erfahrung erhalten, mit der sie zusätzliche Artefakte und Startflotten für neue Herausforderungen freischalten können. Der Kriegsspiele-Modus von "Homeworld 3" wird durch optionale Premium-Inhaltserweiterungen auch nach dem Launch weiter ausgebaut werden.

Handlung in neuem Trailer enthüllt

Auf der Pre-Show der Opening Night Live 2023 haben Blackbird Interactive (BBI) und Gearbox Publishing zum ersten Mal einen Einblick in die Saga von Homeworld 3 geteilt, die Jahrzehnte nach den Ereignissen in "Homeworld 2" und dem goldenen Zeitalter der galaktischen Prosperität spielt. Der Trailer gewährt zudem auch einen ersten Blick auf die neue Bedrohung für die hiigaranische Flotte – die Fraktion der Inkarnierten. Ferner werden mit der neu enthüllten Charakter-Concept-Art zwei neue Schlüsselcharaktere vorgestellt: Imogen S’jet und Isaac Paktu.

Modding und Partnerschaft mit mod.io

Blackbird Interactive und Gearbox Publishing haben eine Partnerschaft mit mod.io geschlossen, um die Kreativität der Modding-Community zu entfesseln. Modder können ihre eigenen Spielinhalte erstellen und sie dann mit anderen Spielern teilen. Beim Launch erhalten Spieler die Tools, um Schiffe anzupassen und mit dem Unreal Editor ihre eigenen Level für den Scharmützel-Modus zu erstellen. Dabei können sie Megalithen, Rohstoffe und andere Objekte platzieren, um einzigartige Schlachtfelder zu erschaffen und der Community Zugriff darauf zu gewähren.

Durch die Partnerschaft mit mod.io werden kuratierte Inhalte verfügbar gemacht, um bequem und unkompliziert die Eigenkreationen der Community zu erkunden. Sowohl im Epic Games Store als auch auf Steam werden Spieler die neuen Community-Inhalte finden und herunterladen können, ohne dafür den Spielclient von "Homeworld 3" verlassen zu müssen.

Homeworld-Vinyl von Laced Records

Laced Records und Gearbox Entertainment haben eine Partnerschaft angekündigt, um die berühmte Musik von "Homeworld Remastered" und "Homeworld 2 Remastered" auf Vinyl herauszubringen. Alle Musiktitel wurden speziell für Vinyl gemastert und werden auf schweres Vinyl gepresst.