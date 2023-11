App Store Award 2023

Seit über einem Jahrzehnt zeichnet das App Store Redaktionsteam mit den App Store Awards die besten Apps und Spiele des Jahres aus und rückt dabei eine Auswahl an Entwicklern ins Rampenlicht — vom individuellen App Developer bis hin zu grossen Teams, die sich über den ganzen Globus erstrecken. Die App Store Redakteure würdigen die Finalisten der App Store Awards — fast 40 Entwickler von Apps und Games in zehn verschiedenen Kategorien — für herausragende Leistung, Einfallsreichtum und technische Umsetzung. Die ausgewählten Apps und Spiele haben dabei geholfen, ihre Kreativität zu entfalten, sich selbst herauszufordern und Spass mit Familie und Freunden zu haben. Die Gewinner des App Store Award werden aus der herausragenden Gruppe der diesjährigen Finalisten ausgewählt und in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

"Wir sind begeistert von den Errungenschaften der App Store Award-Finalisten, die es Nutzer auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Interessen in den Bereichen Zeichnen, Design, Videobearbeitung, Bildung, Musik, Zeitmanagement, Training, Wandern, Gaming und vielem mehr auszuleben. Die Finalisten sind alle unglaublich talentiert und haben enorme Anstrengungen unternommen, um diese grossartigen Apps und Spiele zu entwickeln. Wir sind von ihren Leistungen inspiriert und freuen uns darauf, noch in diesem Monat die Gewinner der App Store Awards bekannt zu geben."

Phil Schiller, Apple Fellow

Auszug aus den Finalisten

iPhone App des Jahres

Die Finalisten in der Kategorie „iPhone App des Jahres“ haben dabei geholfen, mehr Möglichkeiten zum Aneignen und Erlernen neuer Fähigkeiten zu entdecken:

AllTrails, indem sie Menschen dabei hilft, immer den für sie passenden Weg in der Natur zu finden.

Duolingo durch die Vermittlung von Wissen an die breite Masse.

Flighty, indem sie Reisenden dabei hilft, pünktlich und stressfrei am Flughafen anzukommen.

iPhone Spiel des Jahres

Die Finalisten in der Kategorie „iPhone Spiel des Jahres“ haben zu neuen Abenteuern mit ausserordentlicher Grafik auf dem iPhone eingeladen:

Afterplace , durch die Entwicklung eines Retro-Rollenspiels mit intuitiver Steuerung.

, durch die Entwicklung eines Retro-Rollenspiels mit intuitiver Steuerung. Honkai: Star Rail , mit dem Erschaffen eines Weltraumfantasie-Abenteuers mit kinoreifen Animationen.

, mit dem Erschaffen eines Weltraumfantasie-Abenteuers mit kinoreifen Animationen. Vampire Survivors, indem es ein neues Roguelike-Action-Genre inspiriert hat.

iPad Spiel des Jahres

Die Finalisten in der Kategorie „iPad Spiel des Jahres“ haben mit visuellem Storytelling, intuitiver Steuerung und verrückten Herausforderungen verzaubert:

Eggy Party damit, dass es Nutzer:innen skurrile und fröhliche Erlebnisse bietet.

damit, dass es Nutzer:innen skurrile und fröhliche Erlebnisse bietet. Lost in Play , indem es eine geradezu bezaubernde Grafik und Gameplay für alle Altersgruppen bietet.

, indem es eine geradezu bezaubernde Grafik und Gameplay für alle Altersgruppen bietet. Pocket City 2, dadurch, dass es Spieler:innen dazu einlädt, ihrer Fantasie beim Bauen freien Lauf zu lassen.

Mac Spiel des Jahres

Die Finalisten in der Kategorie „Mac Spiel des Jahres“ haben mit ausgefeilten Handlungssträngen und ansprechender Grafik überzeugt:

ELEX II , mit der Entführung von Gamer:innen in eine dynamische Science-Fantasy-Welt.

, mit der Entführung von Gamer:innen in eine dynamische Science-Fantasy-Welt. Lies of P damit, dass es exzellentes Gameplay mit einer alternativen Variante eines klassischen Märchens bietet.

damit, dass es exzellentes Gameplay mit einer alternativen Variante eines klassischen Märchens bietet. Return to Monkey Island damit, dass es auf dem legendären Point-and-Click-Abenteuer aufbaut.

Apple Arcade Spiel des Jahres

Die Finalisten in der Kategorie „Apple Arcade Spiel des Jahres“ haben in diesem Jahr grenzenlose Unterhaltung geboten: