Niantic und Discord feiern das 20. Jubiläum von Monster Hunter

Discord und das AR-Unternehmen Niantic haben sich zusammengetan, um das Halbjahresjubiläum von "Monster Hunter Now" und das 20-jährige Jubiläum der beliebten Videospielreihe "Monster Hunter" mit einer besonderen Aktion zu feiern. Ab dieser Woche bietet Niantic den Spieler:innen von Monster Hunter Now einen Gratismonat Discord Nitro an, der von allen eingelöst werden kann, die innerhalb des letzten Jahres kein Nitro-Abonnement hatten. Sowohl neue als auch bestehende Discord Nitro-Mitglieder können sich ausserdem ein Belohnungspaket für ihre Abenteuer in "Monster Hunter Now" sichern, das unter anderem Material des gefürchteten Dämonjho enthält, eines der neuesten Monster im Spiel.

"Monster Hunter Now" ist ein Handyspiel, bei dem ihr in der echten Welt gemeinsam auf die Jagd nach unglaublichen Monstern geht. Das Monster Hunter Now x Discord Belohnungspaket zum Jubiläum ist ab jetzt bis zum 18. April 2024 erhältlich und beinhaltet:

Einen Farbball: Mit Farbbällen können beliebige Monster markiert werden, denen man unterwegs begegnet. Indem ein Monster markiert wird, kann es später gejagt werden, wenn bei der ersten Begegnung die Zeit fehlt.

Eine Erkundungssphäre: Dieser Sphäre wohnt eine mysteriöse Macht inne. Sie steigert die Reichweite der Spielerfür 30 Minuten um 50 %.

Eine Dämonjho-Schuppe: Monstermaterial des seltenen Dämonjho, der nur in instabilem Terrain erscheint. Damit können Spieler schneller Dämonjho-Waffen und -Ausrüstungsteile herstellen.

Aktuelle "Monster Hunter Now"-Spieler, die für diese Jubiläumsaktion berechtigt sind, erhalten eine E-Mail, mit der sie den Gratismonat Discord Nitro einlösen können, um die Vorteile des Abonnements auszuprobieren, darunter verbesserte Emojis, ein höheres Limit für Dateiuploads, Streaming in höherer Qualität, um ihre Abenteuer mit Freunden zu teilen, und Serverboosts, die noch mehr Vorteile mit sich bringen.

"Wir freuen uns, mit Discord zusammenarbeiten zu können, die unsere Leidenschaft für Gaming-Communitys teilen. Bereitet euch auf eine aufregende Monster Hunter-Jubiläumsaktion vor, bei der wir Monster Hunter der Fangemeinde auf Discord durch ein besonderes Belohnungspaket vorstellen. Ausserdem können sich unsere Jäger:innen mit Discord Nitro auf ein verbessertes Discord-Erlebnis freuen."

Archit Bhargava, Senior Director of Product Marketing bei Niantic

"Der Frühling steht vor der Tür – es gibt also keine bessere Zeit für unsere Nitro-Mitglieder, um Abenteuer im Freien zu erleben und ihre Umgebung mit ihren Freunden zu erkunden, während sie Monster Hunter Now spielen und Dämonjho jagen. Wir freuen uns darauf, das 20-jährige Jubiläum von Monster Hunter zu feiern, indem wir weitere Nitro-Vorteile für dieses mobile Abenteuer freischalten. Ausserdem erhalten diejenigen, die Nitro noch nicht kennen, die Möglichkeit, all die grossartigen Vorteile auszuprobieren.“

Nico Maurette, Director of Product Marketing bei Discord.

Discord Nitro-Mitglieder können ihr Jubiläums-Belohnungspaket bis zum 18. April 2024 einlösen, indem sie Benutzereinstellungen > Geschenkinventar auf Discord aufrufen, um ihre Belohnung abzuholen. Beim nächsten Start von "Monster Hunter Now" befinden sich die Jagdobjekte bereits in der Objekttruhe.