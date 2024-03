Niantic kündigte heute an, dass die erste Saison von "Monster Hunter Now - Störenfried im Frühling" - am 14. März beginnt. In dieser Saison werden neue Monster, neues Gameplay, kosmetische Features, spezielle Quests und mehr zum beliebten Real-World-Mobile-Game hinzufügt. “Störenfried im Frühling” beginnt offiziell am Donnerstag, den 14. März, um 9 Uhr japanischer Zeit/ Mitternacht GMT/ 1 Uhr MEZ.

Epische Jagden wird es im Überfluss geben, mit mehr Monstern, die häufiger erscheinen, und Unterarten, die an Jagd-Marathon-Punkten erscheinen. Eine neue Celebration Quest Linie wird den Jägern neue Ziele geben, die sie erreichen können, sobald die Saison beginnt.