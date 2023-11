Niantic hat ein Winter-Update für "Monster Hunter Now" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir nicht darauf warten und inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon.

Demnach ist der Winter-Update für "Monster Hunter Now" ab 7. Dezember verfügbar. Es ergänzt neue Waffen und Monster und nimmt einige Optimierungen vor.

In "Monster Hunter Now" schlüpft ihr in die Rolle von Jägern. Fans der "Monster Hunter"-Reihe werden sich sofort zu Hause fühlen. "Monster Hunter Now" kombiniert die klassischen Monster Hunter-Mechaniken, wie das Jagen von riesigen Monstern, das Aufwerten der eigenen Ausrüstung und den steigenden Schwierigkeitsgrad der Monster, mit der Erkundung der echten Welt. Die Jagd auf die mächtigsten Monster erfordert Teamwork. Deswegen könnt ihr mit bis zu drei weiteren Spielern auf die Jagd gehen.

"Monster Hunter Now" ist seit 14. September für iOS und Android erhältlich.