Lysfanga: The Time Shift Warrior: Release-Datum

Heute gibt Quantic Dream das Veröffentlichungsdatum des ersten Spiels von Sand Door Studio bekannt - "Lysfanga: The Time Shift Warrior". Das Spiel wird am 13. Februar für PC erscheinen.

"Lysfanga: The Time Shift Warrior" führt euch in die alten Städte von Antala. Nach einem halben Jahrtausend des Friedens schwebt eine neue Bedrohung über dem Reich. Sein Schicksal hängt von Imë ab, einer mächtigen Kriegerin, die mit göttlichen Kräften ausgestattet ist, die es ihr erlauben, im Kampf die Zeit zurückzudrehen, Klone von sich selbst zu beschwören und so das Neue Königreich vor der Invasion eines uralten und mächtigen Feindes zu schützen: den Raxen. Ihr steuert Imë und eine Armee ihrer früheren Ichs und zieht durch uralte Städte, um Imës Waffenarsenal zu erweitern, neue Zaubersprüche zu erlernen und euch auf die grösste aller Bedrohungen vorzubereiten.

In diesem taktischen Hack'n'Slash gilt es ein spannendes Kampfsystem zu meistern, das es erlaubt, mehrere Versionen der Hauptfigur zu verwenden, um Bewegungen zu wiederholen, die in vorherigen Anläufen desselben Kampfes ausgeführt wurden. Das Spiel verlangt eine ausgeklügelte Strategie, um Rätsel zu lösen, die Raxe zu besiegen und Imë bei ihrer Suche zu helfen.

"Wir sind so stolz darauf, Lysfanga: The Time Shift Warrior mit den Spielern zu teilen. Es war ein unglaubliches Abenteuer, denn das Spiel begann als Studentenprojekt und entwickelte sich zum allerersten Titel unseres Studios. Spieler, die mit Hack'n'Slash-Spielen vertraut sind, werden alle Aspekte finden, die sie an diesem Genre lieben, einschliesslich einer Heldin, die gegen Horden von Feinden kämpft. Aber mit dem Remnant-System, das die Spieler in regelmässigen Abständen die Zeit zurückdreht und Spieler an der Seite ihrer eigenen Klone kämpfen lässt , ist das Spiel wirklich taktisch. Man muss einen Plan vorbereiten, bevor man ihn ausführt, und der direkteste Weg ist nicht immer der beste. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Spieler sich das Gameplay zu eigen machen, ihre Fähigkeiten und Taktiken anpassen, verschiedene Waffen und Zauberkombinationen kombinieren und ihr früheres Ich nutzen, um das Königreich zu retten."

Thibault Legouet, Game Director bei Sand Door Studio