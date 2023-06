Quantic Dream kündigt Spotlight by Quantic Dream an

Quantic Dream verkündet heute die Gründung des Labels Spotlight by Quantic Dream, das sich der Veröffentlichung von Videospielen widmet, die von unabhängigen Studios entwickelt wurden.

Spotlight by Quantic Dream unterstützt diese Studios von der frühen Konzeptionsphase an bis hin zur internationalen kommerziellen Veröffentlichung ihrer Kreationen, und bietet massgeschneiderte Unterstützung und Dienstleistungen in jeder wichtigen Phase der Entwicklung. Zu den Dienstleistungen gehören Projektfinanzierung und Produktionsunterstützung, künstlerische und technische Beratung sowie die gemeinsame Nutzung des Know-hows der Quantic Dream-Teams in den Bereichen Benutzertests, Qualitätssicherung und Lokalisierung. Quantic Dream stellt auch eigene technische Infrastruktur zur Verfügung, darunter das Motion-Capture- und Performance-Studio, das Photogrammetrie-Rig und das Dolby-Atmos-zertifizierte Tonstudio. Darüberhinaus kümmern sich die Publishing-Teams um alle Aspekte der Kommunikation, des Marketings und des weltweiten Vertriebs ihrer Titel.

Quantic Dream stellt diesen unabhängigen Studios die benötigten personellen und technischen Ressourcen zur Verfügung, sodass sie sich vollständig auf die Produktion der bestmöglichen Version des Spiels, konzentrieren können.

"Quantic Dream ist ein Videospielentwicklungsstudio, das seit 26 Jahren eigene Spiele entwickelt. Da wir den Prozess der Produktion und Veröffentlichung von Titeln viele Male durchlaufen haben, kennen wir die vielen Herausforderungen, mit denen ein Studio unweigerlich konfrontiert wird, und wissen, wie man sie überwindet, um ein gutes Spiel zu entwickeln. Spotlight by Quantic Dream ist unsere Art, die unabhängigen Studios, an die wir glauben, hervorzuheben und ihre Leidenschaft für ihre Projekte mit der ganzen Expertise und den Ressourcen unseres eigenen Entwicklungsstudios und erfahrenen Redaktionsteams zu unterstützen. Dieses Label ist auch eine Qualitätsgarantie für die Spieler und die Community, die uns seit vielen Jahren unterstützt: Es zeigt ihnen, dass wir diese Spiele sorgfältig ausgewählt und das Team, das sie entwickelt hat, unterstützt haben."

Guillaume de Fondaumière, CEO von Quantic Dream und Head of Publishing

Unter The Waves

"Under The Waves" ist ein narratives Abenteuerspiel über all-umfliessende Kraft der Trauer und die Auswirkungen der Menschheit auf die Natur. Das Spiel enthält Botschaften der Surfrider Foundation Europe, um die ökologischen Ziele des Spiels zu unterstützen und die Aufmerksamkeit auf Umweltthemen zu lenken.

Das talentierte Team von Parallel Studio enthüllt das Erscheinungsdatum von "Under The Waves" in einem neuen Trailer, der auf dem Summer Game Fest 2023 vorgestellt wurde. Under The Waves, das am 29. August 2023 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 erscheinen soll, folgt der Reise von Stan, einem professionellen Taucher, der in den Tiefen der Nordsee arbeitet. Isoliert unter Wasser beginnt er seltsame Ereignisse zu erleben, die ihn an seinem Verstand zweifeln lassen.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

"Lysfanga: The Time Shift Warrior", Gewinner des Grossen Preises der Jury bei der ISART Digital 2020 und des Preises für das beste Studentenvideospiel bei den Pégases Awards 2021, lässt die Spieler die Zeit zurückdrehen, um an der Seite einer Armee von Klonen ihrer vergangenen Taten zu kämpfen.

Die erste Kreation von Sand Door Studio, "Lysfanga: The Time Shift Warrior" ist ein taktisch angehauchtes Hack'n'Slash-Spiel für den PC, in dem der Spieler in die Rolle von Imë schlüpft, einer mächtigen Kriegerin, die das Neue Königreich retten muss.

"Das Spiel wurde als Studentenprojekt geboren. Eine unserer ersten Herausforderungen war es, es zu einem vollständigen und innovativen Erlebnis zu entwickeln, zunächst durch die Gründung unseres Studios Sand Door und dann durch unsere Publishing-Partnerschaft mit Spotlight by Quantic Dream. Wir sind stolz darauf, das Studio und die Ambitionen des Projekts weiterentwickelt zu haben. Die Zusammenarbeit mit Spotlight by Quantic Dream hat Lysfanga einen grossen Mehrwert verschafft: The Time Shift Warrior durch den kreativen Austausch und die Unterstützung während des gesamten Produktionsprozesses. Diese Zusammenarbeit ist ein echter Gewinn für das Spiel, und wir können es kaum erwarten, dass Gamer auf der ganzen Welt das neue Königreich entdecken!"

Studio Director Matthieu Schneider