Under The Waves veröffentlicht

Quantic Dream und Parallel Studio geben die Veröffentlichung von "Under The Waves" bekannt, dem neuen narrativen Adventure, das unter dem Label Spotlight by Quantic Dream veröffentlicht wird und für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One erhältlich ist.

"Under The Waves" spielt in einer alternativen, retro-futuristischen Version des Jahres 1979 in den Tiefen der Nordsee und verfolgt das tägliche Leben von Stan, einem Berufstaucher, der für eine Ölgesellschaft Wartungsarbeiten durchführt. Stan flüchtet vor seiner Vergangenheit und findet unter Wasser Frieden, weit weg vom Alltag, eingehüllt in die beruhigende Monotonie der Isolation. Mysteriöse Ereignisse bringen ihn jedoch dazu, seine eigene Realität in Frage zu stellen.

In einer halboffenen Welt erzählt "Under The Waves" seine subtile und poetische Geschichtebdurch Stans tägliche Missionen, sei es an Bord seines U-Boots oder in seinem autarken Anzug. Die Spieler können die Tiefsee frei erkunden, Schiffswracks besuchen und Materialien sammeln, um sie im Lebensmodul zu recyceln und neue Gegenstände herzustellen, die in den verschiedenen Haupt- und Nebenquests verwendet werden können.

"Vor fast 20 Jahren entwarf ich im Licht meiner kleinen Nachttischlampe an der Kunstschule unwissentlich die ersten Umrisse eines Projekts, aus dem Under The Waves werden sollte. Am Wochenende spielte ich voller Verwunderung das Spiel, das mich dazu brachte, das zu tun, was ich heute tue: Omikron The Nomad Soul. Ich habe das Gefühl, dass ich mir mit Under The Waves mehrere Träume erfüllt habe: die Arbeit an einem bedeutungsvollen Spiel mit einem talentierten Team, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Surfrider Foundation Europe, und die Zusammenarbeit mit Quantic Dream."

*Ronan Coiffec, Mitbegründer und Game Director von Parallel Studio *