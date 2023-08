Quantic Dream Spotlight zeigt drei Indie-Games

Under the Waves

Parallel Studio veröffentlicht sein neues narratives Abenteuerspiel, "Under the Waves", fast 4 Jahre nach dem ersten Prototyp. "Under the Waves" ist ab Dienstag, den 29. August, als digitale Version für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One erhältlich und bekam auf der gamescom 2023 einen finalen Trailer.

Eine physische Deluxe-Version wird ebenfalls am 29. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One erhältlich sein. Sie enthält ein Artbook und ein Set exklusiver Sticker.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

"Lysfanga: The Time Shift Warrior", von Sand Door Studio, wird Anfang 2024 für den PC erscheinen. Das Spiel greift das klassische Hack'n'Slash-Konzept mit einem taktischen Twist auf: Ihr steuert Imë, eine mächtige Heldin, die Klone aus ihrer Vergangenheit beschwören kann, um ihr im Kampf gegen Horden von Feinden in unzähligen Arenen zu helfen. Das Spiel bietet sich explizit für Speedrunning an.

Dustborn

"Dustborn", entwickelt von Red Thread Games in Oslo, Norwegen, ist ein frisches und überraschendes Action-Adventure mit einer tiefgreifenden Handlung und einem ausdrucksstarken Comic-Stil. Ein wilder Ritt führt Pax und ihre Crew quer durch die dystopischen Geteilten Staaten von Amerika, die geprägt sind von malerischen Landschaften, aber auch der Herrschaft eines totalitären Staates. Dustborn soll 2024 für PC, Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One erscheinen.