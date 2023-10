MacBook Pro mit der M3 Chip Familie

Apple hat ein neues MacBook Pro Lineup mit der neuen M3 Chip Familie vorgestellt: M3, M3 Pro und M3 Max. Mit einer GPU Architektur der nächsten Generation und einer schnelleren CPU bringt die M3 Familie noch mehr Performance und beeindruckende neue Funktionen für das MacBook Pro.

Das neue 14" MacBook Pro mit M3 ist nicht nur grossartig für alltägliche Aufgaben, es liefert auch eine phänomenale durchgehende Performance in Pro Apps und Games. Perfekt für Kreative, Studierende und Unternehmer:innen ist es jetzt ab CHF 1.699.- inkl. MwSt. erhältlich. Die 14" und 16" MacBook Pro Modelle mit M3 Pro liefern noch mehr Leistung und Unterstützung für zusätzlichen gemeinsamen Arbeitsspeicher. So können Anwender:innen wie beispielsweise Programmierer:innen, Kreative und Forscher:innen noch anspruchsvollere Workflows bewältigen. Die 14" und 16" MacBook Pro Modelle mit M3 Max bieten Performance und Möglichkeiten, die die Grenzen des Computing verschieben. Mit einer unglaublichen GPU und einer leistungsstarken CPU sowie Unterstützung für bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher ermöglicht das MacBook Pro mit M3 Max extreme Workflows und Multitasking bei Pro Apps für professionelle Anwender:innen sowie speziell auch für Programmierer:innen für maschinelles Lernen, 3D Künstler:innen und Videocutter:innen. Die Modelle mit M3 Pro und M3 Max gibt es ab sofort auch in Space Schwarz, einem fantastischen dunklen Aluminium Finish.

Alle MacBook Pro Modelle haben ein brillantes Liquid Retina XDR Display mit 20 Prozent helleren SDR Inhalten, eine integrierte 1080p Kamera, ein immersives 6‑Lautsprecher-System und viele Anschlussmöglichkeiten. Mit bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit1 bietet das Lineup ultimative Mobilität für Pros. Es liefert die gleiche Leistung, egal ob es am Strom angeschlossen ist oder über Batterie läuft, sodass Nutzer:innen ihre Workflows überall ausführen können. Das neue MacBook Pro kann ab heute bestellt werden und ist ab dem 7. November erhältlich.

"Nichts ist wie das MacBook Pro. Mit der beeindruckenden energieeffizienten Performance der Apple Chips, bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit, einem brillanten Liquid Retina XDR Display und fortschrittlicher Konnektivität könnt ihr mit dem MacBook Pro die beste Arbeit eures Lebens schaffen. Mit der nächsten Generation an M3 Chips setzen wir wieder einmal neue Massstäbe für Pro Laptops. Wir freuen uns, das MacBook Pro und seine grossartigen Funktionen zu mehr Nutzer:innen als je zuvor zu bringen. Und für alle, die das Upgrade von einem MacBook Pro mit Intel Prozessor machen, wird es alles verändern."

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple

Jetzt erhältlich in Space Schwarz

Die MacBook Pro Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind in Space Schwarz erhältlich, einer fantastischen neuen Farbe, die unverwechselbar Pro ist. Durch ein neues, revolutionäres chemisches Verfahren entsteht ein Eloxal-Siegel, das Fingerabdrücke auf dem Finish deutlich reduziert. Die Modelle mit M3 Pro und M3 Max sind auch in Silber erhältlich, und das 14" MacBook Pro mit M3 gibt es in Silber und Space Grau.

macOS Sonoma

macOS Sonoma bringt vielfältige Features auf den Mac, um zu arbeiten und zu spielen. Nutzer: können Widgets jetzt direkt auf dem Schreibtisch platzieren, mit nur einem Klick mit ihnen interagieren und mit der Funktion Integration wie durch Magie auch auf die Widgets des umfassenden Ökosystems des iPhone mit ihrem iMac zugreifen. Videokonferenzen werden noch beeindruckender mit Features, die Nutze bei der Präsentation per Fernzugriff unterstützen. Die Moderatorenmaske zeigt zum Beispiel Moderator über Geteilte Inhalte an und mit dem Feature „Reaktionen“ lassen sich unterhaltsame, filmreife Videoeffekte durch Gesten auslösen. In Safari sorgen Profile dafür, dass das Surfen im Internet zu unterschiedlichen Themen oder Projekten getrennt bleibt, und Webapps bieten schnelleren Zugriff auf Lieblingsseiten. Und eine Sammlung beeindruckender neuer Bildschirmschoner enthält Zeitlupenvideos von verschiedenen Orten auf der ganzen Welt.

macOS Sonoma nutzt auch die Möglichkeiten der Apple Chips voll aus und kommt mit leistungsstarken neuen Features für Pros. Der neue Modus für hohe Performance in der Bildschirmfreigabe ermöglicht einen extrem schnellen Fernzugriff auf einen anderen Mac. So können Pros von überall aus sicher an ihren Inhalten in höchster Qualität arbeiten. Der Spielmodus priorisiert Grafikaufgaben, um konstant hohe Bildraten zu liefern und die Latenz bei kabellosem Zubehör deutlich zu reduzieren. So können Nutzer ein noch immersiveres Gameplay mit Titeln wie "Baldur’s Gate 3", "Lies of P" und "Death Stranding Director's Cut" erleben.