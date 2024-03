Apple Arcade Updates

Apple veröffentlicht "Crayola Adventures" von Red Game Co. während des Nationalen Lesemonats März. Ihr könnr das grenzenlose Potenzial eurer Kreativität in diesem brandneuen Spiel mit offenem Ende und Abenteuer-Charakter freisetzen. Das Spiel gibt Spieler aller Altersgruppen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für das Lesen zu entfachen, sich selbst auszudrücken und das Selbstvertrauen zu stärken, ihre Geschichten zu erzählen.

Das Spiel enthält eine KI-gesteuerte Sprachausgabe, die eure Eingaben direkt in die Erzählung einfliessen lässt, so dass es für Spieler aller Lesestufen zugänglich ist. "Crayola Adventures" gesellt sich zu anderen Titeln in Arcades Katalog, die das Lernen fördern, wie "Dear Reader", "LEGO Duplo World+" und "Crayola Create" and "Play+".

NBA 2K24 Arcade Edition — Das neueste Update ermöglicht es euch, in der SimCast Live-Funktion Spielzüge zu nennen, aktualisiert den Kader und führt neue Ränge und Belohnungen für MyCOURT 3v3 PVP und neue All-Star-Ausrüstung in MyCAREER ein. Dieses Update enthüllt ausserdem acht zusätzliche "Greatest of All-Time"-NBA-Spieler, darunter: Shaquille O'Neal, Joel Embiid, Michael Jordan, Donovan Mitchell, Penny Hardaway, Tyrese Haliburton, David Robinson, und Domantas Sabonis.

Angry Birds Reloaded — Das neue Abenteuer Pig Dipper ist jetzt im Weltraummenü zu finden. In 30 brandneuen Levels müsst ihr alle Gebäude der Unterwasser-Piggies versenken.

SpongeBob Patty Pursuit — Der Startschuss für eine völlig neue Geschichte, die Garys Alltag in Bikini Bottom auf einer epischen und unerwarteten Reise begleitet, mit neuen Kapiteln jede Woche im März.

Jetpack Joyride 2 — Schaut euch das neue saisonale Event von "Jetpack Joyride 2" an, das den St. Patrick's Day feiert. Ihr könnt St. Patrick's Day-Helden-Skins (Leprechaunt, Betty-Rainbow, Robo-Irish), Jetpack-Skins (Rainbow, Gold Pot) und mehr verdienen.

Jetpack Joyride+ — Begleite Barry zu einem chaotischen und grünen Spass im St. Patrick's Day-Event von "Jetpack Joyride+". Sammlt Event-Münzen, um exklusive Belohnungen freizuschalten.

Spire Blast — Entdeckt ein ganz neues magisches Land der schwimmenden Flüsse mit 80 neuen Levels.

Temple Run: Puzzle Adventure — Eine neue Mirror Story ist aufgedeckt worden. Einer von Scarletts Lieblings-Temple-Runnern hat schockierende Neuigkeiten über eine Figur aus ihrer Vergangenheit. Scarlett, Guy und Barry müssen zusammenarbeiten, um herauszufinden, was es ist. Dieses Update bringt auch neue und herausfordernde Rätsel zum Lösen und neue Ziele für das Tempelturnier.

Snake.io+ — Bereitet euch auf eine Verschmelzung zweier Spielwelten vor: "The Fall Guys" machen sich mit einem zeitlich begrenzten Event und exklusiven Skins auf den Weg zu "Snake.io+" und versprechen einen Wirbelwind aus Spass und Jellybean-Wahnsinn.

Solitaire Stories — Reist in den pazifischen Nordwesten, um in der brandneuen Geschichte "Super Obvious Sasquatch" die einmalige Gelegenheit zu nutzen, eine legendäre, gar nicht so schwer zu fassende Kreatur in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Mit diesem Update werden ausserdem zwei brandneue, zeitlich begrenzte Ereignisse ("Pot of Gold" und "Chrysalis") eingeführt.

Cooking Mama: Cuisine! — Mit der neuen, zeitlich begrenzten Zutat Adzukibohnen könnt ihr japanische Süssigkeiten für den Frühlingsanfang herstellen.

Football Manager 2024 Touch — Dieses Update bringt Kaderaktualisierungen in allen europäischen Ligen nach dem Januar-Transferfenster sowie alle Personal-/Managerwechsel. Ihr könnt ausserdem einen Traumtransfer durchführen, bei dem eihr einmalig die Möglichkeit habt, einen Spieler aus der ganzen Welt kostenlos für euer Team zu verpflichten.