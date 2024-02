Apple Arcade Updates

Diese Woche gibt es bei Apple Arcade lustige neue Updates, angefangen mit der Ankunft eines neuen Freundes auf der Freundschaftsinsel in "Hello Kitty Island Adventure". "Wish me mell" ist freundlich, gutmütig und liebt den Garten. Die Spieler können sie in der brandneuen "Merry Meadow" finden. Diese üppige neue Region ist randvoll mit fantastischen Blumen, charmanten Häuschen und versteckten Verstecken, die es zu entdecken gilt. Die Spieler können auch ihren eigenen Blumengarten anlegen, indem sie Samen sammeln und pflanzen, um wunderschöne Blumen auf der Insel wachsen zu lassen.

Falls ihr es verpasst habt: "What the Car?" wurde vor kurzem bei den 27. jährlichen D.I.C.E.-Awards als Handyspiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch an den in Kopenhagen ansässigen Entwickler Triband für seinen Sieg.

Aktuelle Updates

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team - Einführung des neuen Charakters Trish, der Triceratops-Heilerin, sowie einer neuen Karte (Owl City) für Team Deathmatch.

Cypher 007 - Ihr werdet für eine neue Mission nach Ägypten entführt, wo ihr auf die neuen Charaktere Anya Amasova und Max Kalba trefft und fünf neu hinzugefügte Levels durchspielt, die vom Film "Der Spion, der mich liebte" inspiriert sind. Entdeckt unterwegs Geheimnisse und versteckte Schätze, wie die neue Wallet-Drohne und Bonds charakteristischen Black-Tuxedo-Look.

Hill Climb Racing+ - Ihr könnt zwei brandneue Level (Mega Desert und Mega Highway) ausprobieren.

Junkworld - Das Underground-Update Teil 2 ist da, mit noch anspruchsvolleren Levels, neuen epischen Missionen und neuen gefährlichen Feinden.

Gear.Club Stradale - Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres überarbeiteten GT2 RS in Wettbewerben nehmen es Teruko Nakamura und ihre Ingenieure nun mit einer der berühmtesten Automobil-Ikonen Italiens auf, mit ihrer überarbeiteten Version des Pagani Huayra Roadster. Ausserdem könnt ihr den Mercedes AMG - GT3 in der neuen Super Carta Stradale entdecken.

Feinheit. - Fügt einen neuen freischaltbaren Night-Skin hinzu.

Zookeeper World - Ihr könnt euch auf neue Rätselabschnitte und ein neues Rätselgimmick (Teleporter) freuen.

Reigns: Beyond - Dieses Update fügt neue Charaktere, neue Karten und neue Tode hinzu. Helft Strombo bei seiner Studie über die liebenswerten Schädlinge dieser Galaxie.