Apple Arcade im Februar

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat - Der kultige japanische Techno-Pop-Titel "RYDEEN", der 1980 veröffentlicht wurde, gibt sein "Taiko no Tatsujin"-Debüt. "Cirnos perfekte Mathestunde" ist jetzt als Touhou-Projekt-Arrangement erhältlich. Weitere neue Lieder sind "Mezase Pokémon Master -20th Anniversary-", "GeGeGe no Kitaro", "O Vreneli" und "Sacred Ruin".

Dear Reader - Dieses grosse Update fügt eine neue Währung namens "Asters" hinzu, die man durch das Abschliessen von Spielherausforderungen verdient, um im neu hinzugefügten "Rare Bookstore" seltene Bücher freizuschalten, zusätzlich zu sechs neuen Büchern, wodurch sich die Gesamtzahl der Bücher im Spiel auf 131 erhöht. Zu den neuen Büchern gehören Shakespeare's Sonnets und Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, sowie Rare Books: The Works of Aphra Behn, Complete Hypnotism, Mesmerism, Mind-Reading and Spiritualism, Nil Darpan, The Indigo Planting Mirror, und Ethiopia Unbound.