Apple Arcade im März

Ab dem 7. März 2024 könnt ihr euer das grenzenlose Potenzial eurer Kreativität in "Crayola Adventures" entfalten, einem brandneuen Spiel mit offenem Ende und Abenteuercharakter, das sich perfekt für die ganze Familie eignet. Zudem könnt ihr in "Bloons TD Battles 2+" in spannenden Tower-Defense-Battles um den Sieg kämpfen und im preisgekrönten Strategiespiel "The Battle of Polytopia+" eure eigenen Zivilisationen aufbauen.

"Diesen März, während des Nationalen Lesemonats, freuen wir uns, Crayola Adventures vorzustellen, ein Spiel, das die Spieler befähigt, die Autoren, Illustratoren und Helden von Geschichten zu sein, die so einzigartig sind wie sie selbst. In einer Welt, in der junge Menschen in digitale Plattformen eintauchen, ist Crayola Adventures eine Brücke für Spieler aller Altersgruppen, um eine Verbindung zwischen ihren digitalen Erfahrungen und ihrer Lernreise herzustellen, um Problemlösungs-, Kreativitäts- und Sprachfähigkeiten zu verbessern - und das alles in einer wahnsinnig lustigen Umgebung, die sie ermutigt, sich frei auszudrücken."

Brian Lovell, Founder and CEO of Red Games Co.

Crayola Adventures

Entwickler: Red Games Co.

Diese offene Erzählung, die mit dem Abenteuer-Gameplay kombiniert wird, ist für fantasievolle Köpfe jeden Alters. Mit unbegrenzten kreativen Möglichkeiten und digitalen Werkzeugen erschafft ihr aussergewöhnliche Charaktere und einzigartige Welten im lebendigen Universum von "Crayola Adventures".

Bloons TD Battles 2+

Entwickler: Ninja Kiwi

Das ultimative Kopf-an-Kopf-Tower-Defense-Spiel ist grösser und besser als je zuvor. "Bloons TD Battles 2+" bietet mächtige Helden, epische Affen-Türme, dynamische neue Karten und noch mehr Möglichkeiten, die lästigen Bloons zu zerstören.

The Battle of Polytopia+

Entwickler: Midjiwan AB

In diesem preisgekrönten rundenbasierten Strategiespiel schlüpft ihr in die Rolle eines Stammesführers mit dem Ziel, eine blühende Zivilisation aufzubauen, unbekannte Gebiete zu erobern und fortschrittliche Technologien in einem spannenden Wettbewerb mit anderen Stämmen zu beherrschen.