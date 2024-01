Gerücht: PS5-exklusives Metal Gear Solid Remake in der Mache

2024 wird ein spannendes Jahr für "Metal Gear Solid" Fans. Nicht nur können wir uns auf "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" freuen, auch stehen die Chancen auf den Release der "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2" nicht schlecht. Möglicherweise wird zudem bereits an einem PlayStation 5 Exklusiv-Spiel in dem Franchise gearbeitet, nämlich an einem Remake zum originalen "Metal Gear Solid".

Exclusiva: El primer Metal Gear Solid sigue teniendo un remake en producción.



"Varias fuentes nos indican que Konami sigue trabajando en un remake de la primera entrega, aunque ahora mismo MGS: Delta es la prioridad".https://t.co/UOMQ9Dewzc#PS5 pic.twitter.com/0WkMwjokyk — Universo PlayStation (@PlayVerso) December 31, 2023

Das Gerücht geht auf die spanische Website Areajugones zurück, welche uns wissen lässt, dass sich das Game bereits seit langem in Entwicklung befinden soll, nämlich seit mehreren Jahren. Zudem soll Konami der Website zufolge planen, nach "Meta Gear Solid Delta" sämtliche Ressourcen des Entwicklerstudios in das Projekt zu stecken.

Areajugones hat sich einen Namen als Informationen durchsickernde Website gemacht. Zuletzt hat sie das "God of War Ragnarok" DLC vorweggenommen, bevor es auf den Game Awards angekündigt wurde.