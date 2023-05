Gerücht: Metal Gear Solid Revival steht kurz bevor

Viel wird in den letzten Tagen über ein Revival des "Metal Gear"-Franchises gemunkelt. Nun lässt VGC-Autor Andy Robinson grosse Hoffnungen mit einer Andeutung auf Twitter aufkommen. Dem Journalisten zufolge könnten wir beim kommenden PlayStation Showcase eine Ankündigung bekommen. So empfiehlt er uns, "Geared up" für das Event zu sein:

Robinson hatte zuvor bereits berichtet, Konami würde noch in diesem Jahr etwas zu dem beliebten Stealth-Franchise ankündigen. Ebenfalls auf Twitter gab er sogar einen konkreten Release-Zeitraum für ein potenzielles "Metal Gear Solid 3"-Remake an.

Auch wenn derzeit viel die Rede über ein "Metal Gear Solid 3"-Remake ist – wir berichteten zuletzt an dieser Stelle – so handelt es sich lediglich um ein Gerücht. Da die letzten Meldungen zu dem Game von Musikern kamen, ist es durchaus möglich, dass die Musik des Games beispielsweise für eine Sammlung der besten Musikstücke der Videospielgeschichte neu aufgenommen wird. Was da auf uns zukommt, ist derzeit noch offen.