Microsoft arbeitet offenbar an Xbox-Handheld

Sony hat ein paar, Nintendo ohnehin und selbst SEGA bot in der Vergangenheit einige an: Handheld-Konsolen. Während Nintendo Ende der 80er Jahre mit dem GameBoy die Videospielindustrie revolutionierte, fielen andere Anbieter wie Sony und SEGA deutlich zurück. Nun scheint es jedoch so, dass Microsoft offenbar auf den Geschmack gekommen ist und an einigen Prototypen arbeitet

.

Dank des Xbox Game Pass ist es mittlerweile fast überall auf der Welt möglich, unterwegs in die Welt der Videospiele einzutauchen - der Cloud sei Dank. Nun aber scheint es so, als wolle Microsoft nicht ausschliesslich auf eine webbasierte Lösung setzen. Entsprechend mehren sich im Netz die Gerüchte, dass das in Redmond, USA, beheimatete Unternehmen offenbar an einigen Prototypen einer tragbaren Handheld-Konsole arbeitet. Tatsächlich sollen bereits die ersten fertiggestellt worden sein, wie der Managing Editor von Windows Central, Jez Corden, im Xbox Two Podcast behauptete.

Grundsätzlich wäre diese Art der Entwicklung nichts Neues für Microsoft. Bereits in der Vergangenheit wurde bekannt, dass es Prototyp-Ideen für die Schaffung einer "Xbox-to-go"-Konsole gegeben hat, die jedoch nie das Licht der Welt erblickten.