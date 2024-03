Hackerangriff auf Microsoft bestätigt

Microsoft hat inzwischen bestätigt, dass man Opfer eines Hackerangriffs der Gruppe Midnight Blizzard wurde. Diese wird vom russischen Staat unterstützt.

Gleichzeitig fügt man beschwichtigend hinzu, dass Kundensysteme offenbar nicht betroffen sind, die hacker aber Zugriff auf Quellcodes und interne Systeme hatten. Das offizielle Statement von Microsoft liest sich folgendermassen:

"Es ist offensichtlich, dass Midnight Blizzard versucht, Geheimnisse unterschiedlicher Art zu nutzen, die gefunden wurden. Einige dieser vertraulichen Informationen wurden zwischen Kunden und Microsoft per E-Mail ausgetauscht, und als wir sie in unseren E-Mails entdeckten, haben wir uns mit besagten Kunden in Verbindung gesetzt, um sie bei der Ergreifung von Abhilfemassnahmen zu unterstützen"