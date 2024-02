Nintendo Switch 2 angeblich abwärtskompatibel

Trotz des mittlerweile "fortgeschrittenen" Alters ist die Switch weiterhin eine der weltweit populärsten Spielkonsolen, was nicht zuletzt am hauseigenen Game-Katalog von Nintendo liegt. Seit geraumer Zeit mehren sich im Netz jedoch die Gerüchte, dass uns schon bald der Nachfolger, der bislang als Switch 2 bekannt ist, ins Haus stehen werde. Angeblich sei dieser zudem dazu in der Lage, Titel der Nintendo Switch abzuspielen.

Was Microsoft mit der Xbox kann, kann Nintendo mit der Switch 2 offenbar schon lange. Wie die Kollegen von Eurogamer berichten, scheint der Switch-Nachfolger neben neuen Titeln auch Games der Nintendo Switch abspielen zu können. Zudem sollen diese nicht nur einfach funktionieren, auch dürfen die "klassischen" Switch-Games von der neuen Hardware profitieren, besser aussehen und allgemein flüssiger laufen - sofern die jeweiligen Entwickler entsprechende Patches oder Updates liefern.

Damit würde Nintendo auf den gleichen Spuren wie Microsoft und Sony wandeln, die die gleiche Mechanik für Spiele früherer Konsolengenerationen für die Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 anbieten. Gegenwärtig ist jedoch nicht bekannt, ab wann mit der neuen Nintendo-Konsole zu rechnen ist.