Nintendo Direct in der nächsten Woche?

Es gab in diesem Jahr bereits ein Developer Direct von Microsoft und ein State of Play von Sony. Was fehlt da noch? Richtig, eine neue Nintendo-Direct-Ausgabe. Und genau dazu gibt es ganz aktuelle Gerüchte, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Die Website Universo Nintendo berichtet auch über einen konkreten Zeitraum für die nächste Nintendo-Direct-Ausgabe. Dort geht man nämlich davon aus, dass es bereits zwischen dem 12. und 15. Februar soweit sein wird. besagte Website hatte schon vergangene Direct-Episoden korrekt prognostiziert.

Mal angenommen, nächste Woche würde wirklich eine Direct-Ausgabe auf uns zukommen. Was würdet ihr euch dafür wünschen?