No Man’s Sky: Neues Update implementiert beliebtes Feature

Hello Games arbeitet zwar an „Light No Fire“, doch auch „No Man’s Sky“ erhält hier und da Verbesserungen und neue Features. Dazu gehört ab heute auch ein Schiffs-Editor, mit dem ihr euer Raumschiff individuell gestalten könnt.

„Wir haben die Individualisierung bisher nicht eingeführt, weil so viele Spieler es lieben, zu erforschen, um das perfekte Schiff zu finden, das es bereits zu kaufen gibt“, so Hello Games – doch seit dem heutigen „Orbital“-Update ist das laut dem Studio meistgefragtes Feature endlich im Spiel.

Mit dem Update „Orbital“ wurde ausserdem der Bereich der Raumstationen überarbeitet. Diese sind nun grösser, enthalten neue Geschäfte und Aktivitäten und werden prozedural generiert, um sich ihrem Standort anzupassen. Weitere Neuerungen umfassen eine Auffrischung der Benutzeroberfläche und die Überarbeitung der Engine für das Anlegen von Raumstationen.