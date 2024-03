PC Early Access von No Rest for the Wicked für April angekündigt

Wie Entwicklerstudio Moon Studios und Publisher Private Division mitteilen, startet am 18. April die Early Access Phase zu "No Rest for the Wicked" auf dem PC. Später soll die Vollversion des isometrischen Action RPGs neben dem PC auch auf PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Zudem verraten die Verantwortlichen grob ihre Pläne bezüglich Updates:

Über No Rest for the Wicked

"No Rest for the Wicked ist das neueste Spiel von Moon Studios, dem preisgekrönten Entwickler von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps – ein intuitives, präzises Action-Rollenspiel, das das Genre neu erfinden wird.

Wir schreiben das Jahr 841 – König Harol ist tot. Als die Nachricht von seinem Tod durch das Königreich hallt, steigt sein arroganter, aber unerfahrener Sohn Magnus auf den Thron.

Schlimmer noch, die Pestilenz, eine seit tausend Jahren nicht mehr gesehene unheilige Seuche, ist zurückgekehrt. Sie fegt über das Land und verdirbt alles und jeden, den sie berührt. Madrigal Seline, eine ruchlose, ehrgeizige Autoritätsperson in der Kirche, sieht in der Pestilenz eine Chance, sich ihrem Gott zu beweisen.

Diese Kräfte treffen auf der abgelegenen Isola Sacra aufeinander, wo Rebellengruppen und die Provinzregierung inmitten der zerfallenden Ruinen der Insel um die Kontrolle kämpfen.

Du gehörst zu den Cerim – einer Gruppe geheimnisvoller, heiliger Krieger, die über bemerkenswerte Kräfte verfügen und geschworen haben, die Pestilenz um jeden Preis zu besiegen. Doch die Aufgabe wird zunehmend schwieriger, je mehr du in die Notlage der Menschen und den politischen Kampf in diesem geknechteten Land verstrickt wirst. Das Chaos zieht dich in alle Richtungen, während du versuchst, das Land vom Bösen zu säubern und das Schicksal des Königreichs zu gestalten.

Zentrale Features

BRUTALE PRÄZISIONSKÄMPFE

Verbessere deine Kampffähigkeiten mit einem System, das überlegtes und strategisches Handeln von dir fordert. Stelle dich in spannenden, intuitiven Kämpfen grauenvollen Kreaturen, feindlichen Soldaten und erbarmungslosen Bossen. Spüre das Gewicht und die Geschwindigkeit jeder Waffe anhand ihrer jeweiligen Bewegungsabläufe. Verbessere Ausrüstung mit Runen, stelle seltene Rüstung her und passe deine Charaktere an, bis sie zu deinem Spielstil passen.

EINE EPISCHE GESCHICHTE ÜBER MENSCHLICHKEIT

Entdecke eine düstere und ernste Geschichte an den rauen Küsten der Isola Sacra. Gerissene Herrscher und wilde Rebellen wetteifern um den Thron – und das, während eine uralte Seuche über das Land fegt und die Bewohner in Monstrositäten verwandelt.

EINE HANDGEZEICHNETE WELT

Erkunde ein Gemälde, das zum Leben erweckt wurde. Lass dich von der wunderschönen malerischen Welt verzaubern, die mit unglaublicher Liebe zum Detail in einem einzigartigen, zeitlosen Zeichenstil gestaltet wurde. Jedes Bild strahlt Schönheit aus, von den Sonnenstrahlen in den Tieflandauen bis hin zu den blutigen, verzerrten Schatten des Namenloser Passes. In jedem neuen Ort gibt es ein eigenes Volk, Probleme, verborgene Schätze und Geheimnisse, die es zu lüften gilt

EINE ATEMPAUSE

Mache eine Atempause in der Stadt Sacrament. Kaufe ein Haus und dekoriere es nach deinen Vorstellungen. Fische an den Küsten, bestelle Felder für Zutaten, um Mahlzeiten zu kochen, die deine Gesundheit wieder auffüllen und deine Werte erhöhen. Lerne die zahlreichen Händler und Stadtbewohner kennen und verleihe Sacrament wieder seinen früheren Glanz.

ONLINE-MEHRSPIELER

Teile deine Welt und deinen Fortschritt mit bis zu drei Freunden im Online-Koop-Modus der Kampagne. Sie können jede Quest, jeden Boss und jeden Quadratmeter der Isola Sacra mit dir teilen... oder allein losziehen und ihre eigenen Ziele verfolgen."