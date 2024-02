No Rest for the Wicked: Showcase angekündigt

Moon Studios und Private Division kündigen an, ihr kommendes Action-Rollenspiel "No Rest for the Wicked" am Freitag, den 01. März um 18 Uhr MEZ in einem prallgefüllten digitalen Showcase-Event zu präsentieren.

Bei diesem Event gewähren die Gründer von Moon Studios einen ausführlichen Einblick in ihren spannenden Vorstoss in die Welt der ARPGs. Spieler lernen den brutalen Präzisionskampf von "Wicked", sowie die neuen und einfallsreichen Mechaniken des Spiels kennen, die dem Genre neue Impulse verleihen sollen, und entdecken dabei viele weitere spannende Dinge.

Wicked Inside beginnt am Freitag, den 01. März um 18 Uhr MEZ

Übertragen wird das Event auf dem offiziellen Twitch-Kanal und dem offiziellen YouTube-Kanal von Moon Studios.

Wicked Inside ist auch ein Twitch Drops-Event. Alle, die zwischen dem 01. März, 18 Uhr MEZ und Montag, 04. März, 18 Uhr MEZ einen beliebigen Twitch-Drops-aktivierten Live-Stream von "No Rest for the Wicked" für insgesamt 60 Minuten anschauen, können sich ein komplettes Set an Twitch-Drops verdienen, darunter das Gesten-Emote "Tanz", zwei "Fallen Embers", ein Waffenstück und ein Rüstungsstück.