No Rest for the Wicked: Release verschoben

Take-Two hat die Veröffentlichung von „No Rest for the Wicked“, einem von Moon Studios entwickelten Action-RPG verschoben.

Das Spiel, das ursprünglich im ersten Quartal 2024 als Early Access auf Steam erscheinen sollte, soll nun im zweiten Quartal veröffentlicht werden, um den letzten Schlimm zu erhalten. Take Two CEO Strauss Zelnick betonte das Engagement des Unternehmens, den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Das endgültige Datum für den Release von „No Rest for the Wicked“ steht noch aus, Moon Studios möchte das Gameplay und Weiteres aber in einem digitalen Showcase am 1. März 2024 enthüllen. CEO Thomas Mahler äusserte sich begeistert darüber, nach dem Erfolg von „Ori“ einen Beitrag zum ARPG-Genre zu leisten, und ist gespannt auf die Reaktionen der Spieler auf die neue Interpretation des Genres.