No Rest for the Wicked ab Mitte April im Early Access

"No Rest for the Wicked", das Präzisions-Action-Rollenspiel von Moon Studios und Private Division, wird am Donnerstag, den 18. April 2024, um 18:00 Uhr im Early Access für PC veröffentlicht.

In kürzlich veröffentlichten Social Media-Posts der Moon Studios-Mitbegründer Thomas Mahler und Gennadiy Korol haben sie bestätigt, dass "No Rest for the Wicked" keine Mikrotransaktionen enthalten wird. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement von Moon Studios, den Spielern ein umfassendes und immersives Spielerlebnis zu bieten.

Darüber hinaus bestätigten sie, dass "Wicked" euren Vorlieben entgegenkommt, indem es ein nahtloses Einzelspiel-Erlebnis ohne die Notwendigkeit einer Online-Verbindung und ohne Anti-Cheat-Software bietet. "No Rest for the Wicked" wird einen umfangreichen Offline-Modus bieten, der euchn ein ununterbrochenes Spielvergnügen in verschiedenen Spielumgebungen garantieren soll.