One Piece Odyssey: Reunion of Memories erhältlich

Nachdem die Strohhutbande durch die Erinnerungen ihrer Abenteuer gereist ist, werden sie im neuen DLC erneut in die Welt der Erinnerungen geschickt. Ihr trefft auf ein geheimnisvolles Mädchen in einem schwarzen Umhang und müsst das Rätsel rund um den bedrohlichen Würfel lösen, den sie bei sich trägt. Zusätzlich trefft ihr in Memoria auf einige bekannte Charaktere des Franchise: Falkenauge, Perona, Enel und Whitebeard. Es wartet ein neues Abenteuer auf die Fans, die mit unvorhersehbaren Wendungen konfrontiert werden und die versteckte Wahrheit hinter dem Ort der Erinnerungen aufdecken können.

Der DLC "Reunion of Memories" ist in der Deluxe Edition von "One Piece Odyssey" enthalten oder separat erhältlich. Der Inhalt des DLCs ist nach dem Beenden der Haupt-Story spielbar.

"One Piece Odyssey" ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Eine Demo-Version ist ebenfalls auf allen Plattformen verfügbar.