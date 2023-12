PUBG: Battlegrounds erreicht neue Höchstmarke

Krafton Inc. gibt bekannt, dass "PUBG: Battlegrounds" nach der Veröffentlichung von Rondo, der zehnten Karte, ein neues Hoch erlebt. Rondo hat mit seinen verschiedenen Gebieten, in denen sich sowohl Tradition als auch moderne Elemente wiederfinden, auf der ganzen Welt viel Aufmerksamkeit erregt.

Seit der Veröffentlichung von Rondo am 6. Dezember stieg die Zahl der gleichzeitigen Spieler deutlich an und erreichte nach nur zehn Tagen auf Steam einen Spitzenwert von 620'000.

Der Kurzfilm "Ground of Honor: Rondo" , bei dem Sam Hargrave (Extraction und Extraction 2) Regie führte, zeigt die intensive Konfrontation zwischen "Beta", gespielt von Lee Jung-Jae, und "Alpha", gespielt von Daniel Wu.

"PUBG: Battlegrounds"S feiert den Start von Rondo mit einer Reihe von Events. Spieler können an den Events "Rondo Welcome Gift" und „Claim your Weapons Skins“ auf der Event-Seite teilnehmen, um Belohnungen zu erhalten. Darüber hinaus laufen derzeit Ingame-Events wie das "Check-in-Event of Honor", das "Rondo Mission Event" sowie offizielle Community-Events wie das "Acrostic Poem Event" und das "Screenshot Event"“

"Rondo ist eine Karte, auf der moderne Städte und Orte mit traditionellem Flair aus der Vergangenheit nebeneinander existieren und für einen besonderen Charme sorgen. Im ersten Monat nach der Veröffentlichung werden wir den Spielern genügend Zeit geben, die neue Karte zu erkunden, um sich an sie zu gewöhnen. Danach werden wir neue Features und Inhalte einführen, die den Kernelementen von PUBG: Battlegrounds – Land, Loot, Survive – einen neuen Dreh geben, um mehr Auswahlmöglichkeiten und ein frisches Spielerlebnis zu bieten."

Taehyun Kim, Production Director of In-Game, PUBG Studios

"Wir danken unseren Fans aufrichtig für ihre Liebe und ihr Interesse an der Veröffentlichung von Rondo, der zehnten Karte von PUBG: Battlegrounds. Dank der Liebe und dem Feedback unserer Spieler konnten wir uns immer weiterentwickeln und wir werden weiterhin unser Bestes geben, um ihnen das Gameplay zu liefern, das sie sich wünschen."

Taeseok Jang, Executive Producer von PUBG Studios