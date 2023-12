PUBG: Battlegrounds - Rondo erschienen

Krafton gab bekannt, dass "Rondo", die zehnte Karte von "PUBG: Battlegrounds", ab sofort für PC und ab dem 14. Dezember für Konsolen verfügbar ist. Zu diesem Anlass veröffentlicht Karton ausserdem den Live-Action-Film "PUBG - Ground of Honor: Rondo", in dem Lee Jung-Jae, bekannt aus Squid Game, eine Hauptrolle spielt.

Rondo - Karte mit der bisher grössten Kampfzone

"Rondo", auch bekannt als "The Ground of Honor", ist die neue 8x8-Karte, die mit der grössten spielbaren Fläche aller bisherigen Karten aufwartet. Sie ist besonders weitläufig und in zwei unterschiedliche Regionen unterteilt, die jeweils eine einzigartige Atmosphäre bieten und vertrautes Gameplay mit innovativen strategischen Ansätzen kombinieren. "Rondo" beinhaltet eine neue Geschichte und erweiterte Wahlmöglichkeiten innerhalb der Kernelemente von "PUBG: Battlegrounds" - Land, Boot, Survive. Mit den neuen Features und Inhalten bietet die Map ein dynamisches und fesselndes Spielerlebnis in jeder Runde.

"Rondo" zeichnet sich in "PUBG: Batlegrounds" durch sein vielfältiges Terrain aus, das von ruhigen Seen und Bambushainen im Südwesten bis hin zu markanten Bergrücken im Nordosten reicht. Bemerkenswerte Gebiete wie das idyllische Grün des Yu Lin-Dorfes, die wasserreiche Landschaft von Tin Long Garden und die Flussarchitektur von Mey Ran bieten vielfältige strategische Optionen. Die Wolkenkratzer und neonbeleuchteten Strassen von Jadena City versprechen intensive urbane Gefechte, während die NEOX-Fabrik besondere Kampfszenarien bietet. Weitere Gebiete wie Rin Jiang, Jao Tin und das Stadion stellen ihre eigenen Herausforderungen dar. Zu den innovativen Features der Karte gehören zerstörbarer Bambus für taktische Tiefe und eine zusätzliche Startebene für mehr Landemöglichkeiten. "Rondo" führt auch die JS9 ein, eine 9mm SMG, die ideal für den Nahkampf ist.

Ein Kurzfilm von Sam Hargrave

Krafton hat ausserdem den offiziellen Live-Action-Film "Ground of Honor: Rondo" von Sam Hargrave, dem Regisseur von "Extraction" und "Extraction 2", veröffentlicht. Mit den Darstellern Daniel Wu (The Man With The Iron Fists, Tomb Raider, Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie) und Lee Jung-Jae (Squid Game) in den Hauptrollen ist der Film hochkarätig besetzt. Daniel Wu übernimmt die Rolle des Alpha, der das Überleben des gesamten Teams im Sinn hat, während Lee Jung-Jae Beta spielt, der den Tod seines Bruders durch das Alpha-Team rächen will. Dieser Kurzfilm stellt die Essenz der neuen Karte durch einen intensiven Showdown zwischen zwei mächtigen Gegnern anschaulich dar.