PokÃ©mon GO: Zahlreiche Updates

Die Feiertage sind dieses Jahr die perfekte Gelegenheit, sich warm anzuziehen und mit Freunden und Familie auf Pokémon-Suche zu gehen, denn in "Pokémon GO" von Niantic stehen zahlreiche spannende Events in den Startlöchern.

Neue Jahreszeit: Zeitlose Reisen

Die nächste Jahreszeit in "Pokémon GO" beginnt mit einem Raid-Tag am 3. Dezember. Hier können Trainer auf Hisui-Admurai treffen. Eine Chance, die sich niemand entgehen lassen sollte!

Pokémon GO Tour Sinnoh in Los Angeles

Die Pokémon GO Tour kehrt 2024 zurück. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Sinnoh Region mit ihren vielfältigen Pokémon. Das erste Live-Event findet am 17. und 18. Februar in Los Angeles statt und bildet die perfekte Gelegenheit mit anderen Trainer zu spielen und die Stadt zu erkunden.

Update des Routen-Features

Seit dem Launch des neuen Routen-Features sind bereits über eine Millionen Routen in "Pokémon GO" online gegangen. Ab dem 4. Dezember könnt ihr am Ende von Routen Mateo treffen und anschliessend an einem Geschenk-Tausch mit anderen Spielern auf der ganzen Welt teilnehmen. Ausserdem können Routen dank dem neuen Update auch in Gruppen absolviert werden.