Princess Peach: Showtime! - Neue Verwandlungen

Eiskunstläuferin Peach: In gewohnter Eleganz gleitet die Prinzessin übers Eis. Zusammen mit den anderen Akteuren legt Peach einen atemberaubenden Auftritt hin: Mit präzisen Drehungen und Sprüngen kurvt sie um die Konkurrenz herum, um ihren Mitstreitern zu helfen.

Meisterdiebin Peach: Anschleichen, infiltrieren und austricksen heisst es in dieser gewagten Aufführung. In der Rolle der Meisterdiebin nutzt Peach verschiedene Gadgets, um so die Verteidigungslinien der Sauertruppe zu überwinden. Dabei erlebt sie den Nervenkitzel (und den Charme) der Spionage und einer dramatischen Flucht.