Princess Peach: Showtime: Bühne frei für die Prinzessin

Hereinspaziert! Heute, am 22. März, hebt sich der Vorhang für "Princess Peach: Showtime!" auf Nintendo Switch. In ihrem eigenen Abenteuer schliesst sich die Prinzessin mit Stella, der Wächterin des Funkeltheaters, zusammen. Gemeinsam machen sie sich ans Werk, die fiese Grape und ihre Sauertruppe aufzuhalten, die das Theater in ihre Gewalt gebracht haben. Zum Glück kann sich Peach dank Stellas magischer Schleife mit einer Fülle atemberaubender Verwandlungen in Szene setzen, die ihr einzigartige Fähigkeiten verleihen.

Ihr könnt euch auf die folgenden Verwandlungen freuen:

Fechterin Peach verweist die Sauertruppe mit eleganten Degenhieben, Ausweichmanövern und Konterattacken in ihre Schranken.

Mit klassischer Detektivmütze befragt Detektivin Peach Zeugen, geht Spuren nach und findet die Antwort auf die Frage „Wer hat's getan?".

Kung-Fu-Peach verteidigt sich mit artistischen Tritten und Sprüngen – oder schickt ihre Gegner mit Kraft und Geschicklichkeit auf die Bretter.

Patissière Peach backt und verziert süsses Gebäck, für dessen Gelingen das richtige Timing essenziell ist.

Ninja Peach verschmilzt mit Hilfe der Requisiten mit ihrer Umgebung, springt von Wand zu Wand, bewegt sich geschmeidig fort und greift ihre Gegner aus dem Hinterhalt an.

Cowgirl Peach sattelt ihr treues Pferd, schnappt sich mit dem Lasso nützliche Items und treibt ihre Gegner zusammen.

Meisterdiebin Peach schleicht sich durch die Verteidigung der Sauertruppe und geniesst dabei die Spannung (sowie den Charme) der Spionage.

Eiskunstläuferin Peach gleitet graziös durch eine anmutige Show voll gewagter Pirouetten und Sprünge.

Meerjungfrau Peach nutzt ihre magische Stimme, um Lebewesen des Meeres zu lenken, neue Wege zu öffnen und in Harmonie mit einem Unterwasserorchester aufzutreten.

Superheldin Peach verteidigt mit ihren übermenschlichen Superkräften und mächtigen Hieben die Schwachen.

Eine Probevorstellung für zwei dieser Rollen – Fechterin Peach und Patissière Peach – ermöglicht die kostenlose Demoversion, die im Nintendo eShop verfügbar ist.