Islands of Insight: Release-Datum steht fest

Lunarch Studios gab bekannt, dass "Islands of Insight" am 13. Februar erscheinen wird. Für diejenigen, die das Spiel bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren möchten, wird eine neue Demo von "Islands of Insight" als Teil des Steam Next Fest vom 05. bis 12. Februar zur Verfügung stehen.

In diesem Shared-World-Puzzlespiel schlüpft ihr in die Rolle eines Suchers auf friedlicher Entdeckungsreise. Sie können unzählige Stunden damit verbringen, in eurem eigenen Tempo über 10'000 Rätsel in fünf einzigartigen Biomen zu suchen und zu lösen. Die Rätsel, auf die ihr stosst, sind vollgepackt mit Geheimnissen und lebendigen Landschaften, die es zu erforschen gilt.

Die Rätsel wurden von einigen der schlauesten Köpfe im Rätseldesign entworfen, um ein fesselndes Erlebnis sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Rätselfans zu schaffen.

"Mit seiner einzigartigen Prämisse, dem Gameplay und dem Setting ist Islands of Insight das erste Spiel seiner Art“, sagt Elyot Grant. „In Islands of Insight warten hunderte von Stunden an Rätselinhalten. Wir denken, dass es die grösste Sammlung in einem Rätselspiel ist."

Elyot Grant, CEO und Game Director von Lunarch Studios,