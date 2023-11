Island of Insight: Release für PC

Behaviour Interactive und Lunarch Studios kündigten heute den Release-Zeitraum ihres kommenden Shared World Puzzle-Spiels "Islands of Insights" an. Ihr werdet ab Februar 2024 die Inseln auf dem PC erkunden können.

Zusätzlich zum Release-Zeitraum wurde im Rahmen der diesjährigen PC Gaming Show ein Gameplay-Trailer enthüllt, der einen genaueren Blick darauf wirft, was die Spieler von "Islands of Insight" erwarten können und was die wichtigsten Features sind.

"Es ist eine grossartige Zeit für Puzzle-Fans und wir freuen uns, den Spielern in wenigen Monaten das komplette Spiel zu präsentieren. Die Welt von Islands of Insight wurde von einigen der besten Köpfe im Puzzledesign erschaffen und ist eine riesige Shared World, gefüllt mit beeindruckenden Landschaften, Heureka-Momenten und tausenden von handgefertigten Rätseln, die die Spieler in ihrem eigenen Tempo lösen können."

Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive

Rätselfans, die nicht bis Februar warten können, haben die Möglichkeit die kostenlose Demo auf Steam zu spielen und so einen Vorgeschmack auf Islands of Insight zu bekommen.

"Zu sagen, dass wir hier bei Lunarch Studios alle grosse Rätselfans sind, wäre eine Untertreibung. Unser Team besteht aus Mathematik-Olympiasieger und Doktoranden mit einer Leidenschaft für innovative Spiele. Wir sind fest entschlossen, dieses Spiel zu einem einzigartigen Abenteuer für Anfänger und erfahrene Fans des Rätselgenres gleichermassen zu machen."

Elyot Grant, CEO und Game Director