State of Play angekündigt

Sony hat die nächste Ausgabe seines "State of Play"-Formats angekündigt. Sie wird morgen ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt.

Erste inhaltliche Informationen gibt es auch schon. Demnach wird das kommende "State of Play" einen Umfang von etwa 40 Minuten haben. In dieser Zeit wird es über 15 Spiele zu sehen geben, die in diesem Jahr und danach für PS5 und PlayStation VR2 erscheinen werden. Längere Eindrücke von "Stellar Blade" und "Rise of the Ronin" sind ebenfalls bestätigt.

Zudem spricht die Gerüchteküche von einem gewissen "Death Stranding 2". Das wäre schon eine feine Sache, oder?