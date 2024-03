EA Sports FC: Neues Sponsoring

Anlässlich des "Women's History Month" gibt "EA Sports FC" heute einen neuen Sponsoringvertrag mit dem langjährigen Partner UEFA bekannt, um Titelpartner des Women In Football Leadership Programms (WFLP) zu werden.

In diesem Jahr feiert das Programm sein 10-jähriges Jubiläum. Das WFLP ist ein jährliches, einwöchiges Programm, das von der IMD Business School unterstützt wird und darauf abzielt, die Karrieren von Frauen zu fördern, die in der Lage sind, die Fussballbranche heute und in Zukunft zu beeinflussen. Das Programm läuft seit 2014 und hat bisher über 240 Frauen gefördert.

Das diesjährige Programm, welches in Partnerschaft mit "EA Sports FC" durchgeführt wird, findet im August am UEFA-Hauptsitz in Nyon (Schweiz) statt und unterstützt mehr als 30 Frauen aus der gesamten Fussballbranche. Die Teilnehmerinnen werden aufgrund ihres zukünftigen Potenzials in der Welt des Fussballs ausgewählt. Der WFLP umfasst Grundsatzreden von führenden Persönlichkeiten der Branche, eine Reihe von Gruppentrainingseinheiten sowie Einzelcoachings, um die Führungsqualitäten zu verbessern, das Networking zu fördern und das Selbstvertrauen zu stärken, damit die Teilnehmerinnen ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

"Beim Women's History Month geht es darum, die Errungenschaften von Frauen zu feiern, und es gibt keinen besseren Weg für uns, dies zu tun, als mit der UEFA zusammenzuarbeiten und dieses fantastische Programm zu unterstützen. Im Einklang mit dem diesjährigen Thema des Women's History Month, der inspirierenden Inklusion, sind wir sehr stolz darauf, den Weg für Frauen in unserem Unternehmen und der gesamten Branche zu ebnen, damit sie in der Welt des Fussballs eine Führungsrolle übernehmen können."

Andrea Hopelain, GM & SVP of Publishing bei EA Sports

"Wir freuen uns sehr, EA Sports FC als neuen Presenting Partner für unser etabliertes UEFA Women in Football Leadership Programm begrüssen zu dürfen. Diese einzigartige Initiative setzt sich für die Förderung von Frauen ein, die die Zukunft des Fussballs mitgestalten wollen, und bietet eine dynamische Plattform für Austausch, Networking und Empowerment. Die Einbeziehung der Teilnehmerinnen von EA SPORTS wird frische, innovative Ideen und Perspektiven in unsere Gespräche einbringen."

Thomas Junod, Leiter der UEFA Academy

Das Programmsponsoring baut auf dem mehrfachen Engagement von "EA Sports FC" für die Förderung von Frauen im Fussball auf, nach dem EA Sports Women's Football Summit 2022, auf dem eine Reihe von Initiativen angekündigt wurden, sowie der diesjährigen Aufnahme von Frauen in Ultimate Team in "EA Sports FC 24".