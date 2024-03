EA Sports FC 24 feiert 15 Jahre Ultimate Team

Heute startet die zweiwöchige Feier zum Ultimate Team-Geburtstag in "EA Sports FC 24": Mit Feierlichkeiten wie unter anderem 5-Sterne-Skill Move-Upgrades, 5-Sterne-Upgrades für den schwachen Fuss, der Einführung von neuen PlayStyle+ und beliebten ICONs aus den vergangenen Jahren wird der Ultimate Team-Geburtstag für die Community angestossen. Dieses Jahr markiert den ersten Geburtstag nach der Einführung des Frauenfussballs in Ultimate Team in "EA Sports FC 24".

Ausserdem startet um 19 Uhr der "FC Direct Ultimate Team Birthday Celebration"-Stream auf Twitch. Fans von "EA Sports FC 24" haben hier die Chance, an der Seite von Diogo Jota vom FC Liverpool zu spielen, welcher die Items der UT-Geburtstag-Team 1-Kampagne vorstellt und es wird verschiedene Giveaways im Laufe des Streams geben. Neben dem Stream zum Start der Feierlichkeiten wird es in den kommenden Tagen auch weiteren Content und Giveaways von verschiedenen Creatoren aus der ganzen Welt geben.

Zum Start der Feierlichkeiten, wird heute das UT-Geburtags-Team 1 in "EA Sports FC 24" veröffentlicht. Weitere Goodies, Überraschungen und Items werden im Laufe der nächsten Woche enthüllt.

UT-Geburtstag-Team 1